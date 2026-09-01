Visite « Quand les mégalithes racontent le temps » Rue du Ménec Carnac
samedi 19 septembre 2026 · Rue du Ménec · Carnac
Informations pratiques
Carnac
Visite « Quand les mégalithes racontent le temps »
Rue du Ménec Maison des Mégalithes Carnac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-19 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Les Alignements de Carnac et les mégalithes environnants n’ont jamais cessé de nous questionner et de nous faire rêver. Derrière ces monuments se cache une grande histoire, celle des bâtisseurs du Néolithique que les archéologues continuent d’explorer. Mais, n’oublions pas les petites histoires, ces légendes et croyances qui ont traversé les siècles. Venez écouter cette histoire des mégalithes, entre connaissances archéologiques, récits populaires et traditions, et découvrir comment, au fil du temps, les hommes ont tenté d’expliquer ces mystérieuses pierres dressées.
Durée : 1h30. A partir de : 7 ans. Prévoir des chaussures fermées .
Rue du Ménec Maison des Mégalithes Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 2 97 52 29 81
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English :
L’événement Visite « Quand les mégalithes racontent le temps » Carnac a été mis à jour le 2026-09-07 par OT DE CARNAC
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