Visite quartier de la gare Son histoire et les lieux de mémoire Angers

Angers Maine-et-Loire

Début : 2025-08-22

fin : 2025-08-27

2025-08-22 2025-08-27

Lors de la seconde guerre mondiale, Angers a été le théâtre d’évènements tragiques. De l’église Saint-Laud à la voie blanche, suivez les traces de cette histoire et découvrez comment la ville honore le devoir de mémoire. .

Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 23 50 00 officedetourisme@destination-angers.com

