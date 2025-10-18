Visite Quartiers de demain : La résidence Ardenne Hôtel de Ville de Sedan Sedan

Visite Quartiers de demain : La résidence Ardenne Samedi 18 octobre, 16h00 Hôtel de Ville de Sedan Ardennes

gratuit, places limitées réservation au 03 24 27 84 85

Découvrez les coulisses du projet Quartier de Demain : Résidence Ardenne,

en compagnie de l’architecte de la Ville et de l’un des membres du jury

citoyen, mobilisés sur le projet. Partez à la découverte des tours et d’un

appartement témoin, l’histoire du quartier et son avenir.

©Service du Patrimoine / Ville de Sedan