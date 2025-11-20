Visite Que deviennent vos déchets?

Préval Haut-Doubs Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-20 17:00:00

fin : 2025-11-20 18:00:00

Date(s) :

2025-11-20 2025-12-10

Organisé par Préval Haut-Doubs.

Savez-vous ce que deviennent vos déchets ? Venez percer le mystère, en visitant Valopôle à Pontarlier ! Quel chemin parcours les emballages et papiers ? Comment nos déchets permettent de fabriquer de l’énergie et d’alimenter le réseau de chaleur de Pontarlier?

Gratuit. A partir de 6 ans. Inscription obligatoire par mail ou par téléphone. .

Préval Haut-Doubs Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 49 66 visite@preval.fr

English : Visite Que deviennent vos déchets?

German : Visite Que deviennent vos déchets?

Italiano :

Espanol :

L’événement Visite Que deviennent vos déchets? Pontarlier a été mis à jour le 2025-09-25 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS