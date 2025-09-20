Visite « Quelques archives pour comprendre Hesdin-La-Forêt » Office de Tourisme des 7 Vallées Hesdin

Réservation recommandée auprès de l’Office de Tourisme. 25 participants maximum.

A travers quelques documents, sortis spécialement pour l’occasion de la bibliothèque historique de la ville, découvrez comment au cours des siècles, la ville a pris forme jusqu’à devenir en 2025 Hesdin-La-Forêt, regroupant alors 4 communes : Hesdin, Huby-Saint-Leu, Marconne et Sainte-Austreberthe.

Office de Tourisme des 7 Vallées place d'Armes Hesdin Hesdin 62140 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Journées européennes du patrimoine 2025

Bibliothèque historique d’Hesdin-La-Forêt