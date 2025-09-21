Visite « Quelques plans pour explorer les monuments d’Hesdin-La-Forêt » Office de Tourisme des 7 Vallées Hesdin

Visite « Quelques plans pour explorer les monuments d’Hesdin-La-Forêt » Office de Tourisme des 7 Vallées Hesdin dimanche 21 septembre 2025.

Visite « Quelques plans pour explorer les monuments d’Hesdin-La-Forêt » Dimanche 21 septembre, 11h00 Office de Tourisme des 7 Vallées Pas-de-Calais

Réservation recommandée auprès de l’Office de Tourisme. 25 participants maximum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

A travers quelques documents, sortis spécialement pour l’occasion de la bibliothèque historique de la ville, plongez au coeur de l’architecture hesdinoise.

Office de Tourisme des 7 Vallées place d’Armes Hesdin Hesdin 62140 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 (0)3 21 86 19 19 https://www.valleesdopale.com/ https://www.facebook.com/SeptValleesTourismeenCotedOpale/;https://www.instagram.com/7valleestourismeencotedopale/ [{« type »: « phone », « value »: « +33 (0)3 21 86 19 19 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@valleesdopale.com »}]

Journées européennes du patrimoine 2025

Bibliothèque Historique d’Hesdin-La-Forêt