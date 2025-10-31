Visite qui fait peur ! Musée de Saint-Dizier Saint-Dizier

Visite qui fait peur ! Musée de Saint-Dizier Saint-Dizier vendredi 31 octobre 2025.

Visite qui fait peur ! Vendredi 31 octobre, 18h00, 19h00 Musée de Saint-Dizier Haute-Marne

Entrée gratuite, sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-31T18:00:00+01:00 – 2025-10-31T19:00:00+01:00

Fin : 2025-10-31T19:00:00+01:00 – 2025-10-31T20:00:00+01:00

Musée de Saint-Dizier 17 rue de la Victoire, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Centre-Ville Haute-Marne Grand Est 03 25 07 31 50 http://musee.saint-dizier.fr/ https://www.facebook.com/musee.saintdizier/;https://www.instagram.com/musee.saintdizier/ [{« type »: « email », « value »: « musee@mairie-saintdizier.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.25.07.31.50. »}]

Une visite pleine de mystère à destination des petits et des grands ! L’occasion de découvrir les secrets des œuvres et des objets insolites des collections.