Visite QUIRI Centre de Strasbourg Eckbolsheim

Visite QUIRI Mardi 18 novembre, 09h00 Centre de Strasbourg Collectivité européenne d’Alsace

Début : 2025-11-18T09:00:00+01:00 – 2025-11-18T11:00:00+01:00

Fin : 2025-11-18T09:00:00+01:00 – 2025-11-18T11:00:00+01:00

Le groupe QUIRI est concepteur et fabricant d’équipements hydrauliques (vérins, amortisseurs, systèmes hydrauliques), de ressorts à gaz et d’échangeurs de chaleur tubulaires, pour les industries de l’énergie, du transport et de la défense. La société est basée à Duttlenheim (F) et le groupe compte 280 collaborateurs.

Centre de Strasbourg 6 rue Ettore Bugatti, 67201 ECKBOLSHEIM Eckbolsheim 67201 Collectivité européenne d'Alsace Grand Est

Visite des ateliers et découverte des métiers industriels