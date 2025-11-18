Visite QUIRI Centre de Strasbourg Eckbolsheim
Visite QUIRI Centre de Strasbourg Eckbolsheim mardi 18 novembre 2025.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-18T09:00:00+01:00 – 2025-11-18T11:00:00+01:00
Fin : 2025-11-18T09:00:00+01:00 – 2025-11-18T11:00:00+01:00
Le groupe QUIRI est concepteur et fabricant d’équipements hydrauliques (vérins, amortisseurs, systèmes hydrauliques), de ressorts à gaz et d’échangeurs de chaleur tubulaires, pour les industries de l’énergie, du transport et de la défense. La société est basée à Duttlenheim (F) et le groupe compte 280 collaborateurs.
Centre de Strasbourg 6 rue Ettore Bugatti, 67201 ECKBOLSHEIM Eckbolsheim 67201 Collectivité européenne d'Alsace Grand Est
Visite des ateliers et découverte des métiers industriels