Visite quizz au Verger de Beaunay Verger de Beauany Beauval-en-Caux

Verger de Beauany Rue des Vergers Beauval-en-Caux Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-29 14:30:00
fin : 2025-10-29
Date(s) :
2025-10-29
Venez participer à une visite quizz au verger et apprenez-en plus sur ce fruit typique de Normandie. Les pommes et ses différentes variétés, n’auront plus de secrets pour vous ! .
Verger de Beauany Rue des Vergers Beauval-en-Caux 76890 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 04 08 32 tourisme-auffay@terroirdecaux.net
