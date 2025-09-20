Visite racontée Musée des beaux-arts et d’archéologie Châlons-en-Champagne

Visite racontée Musée des beaux-arts et d’archéologie Châlons-en-Champagne samedi 20 septembre 2025.

Visite racontée 20 et 21 septembre Musée des beaux-arts et d’archéologie Marne

Animation familiale

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T11:30:00

Une médiatrice vous conte des histoires autour des tableaux ou des oiseaux : une visite spécialement conçue pour les familles, adaptée aux plus petits.

Musée des beaux-arts et d’archéologie Place Alexandre Godart, 51000 Châlons-en-Champagne, France Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est 0326693853 https://www.chalonsenchampagne.fr/culture/musees Histoire naturelle : 1 972 oiseaux naturalisés provenant du monde entier ; Mobilier : du XVe siècle à l’Art nouveau ; Mobilier et Objets d’Art : tapisseries (XVe – XVIIIe siècle), meubles, émaux, ivoires ; Taques ; Sculptures : Moyen Âge, Renaissance et sculptures plus récentes jusqu’à Rodin ; Peintures : 300 œuvres formant un panorama de la peinture européenne du XVe au XXe siècle ; Sculptures d’Inde du Sud Place Godart.

Une médiatrice vous conte des histoires autour des tableaux ou des oiseaux : une visite spécialement conçue pour les familles, adaptée aux plus petits.

© L’Union