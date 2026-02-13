Visite racontée « Petits secrets de famille », Ecomusée du lac d’Annecy, Sevrier

Visite racontée « Petits secrets de famille » Samedi 23 mai, 18h00 Ecomusée du lac d’Annecy Haute-Savoie

Visite racontée « Petits secrets de famille »… Un voyage insolite dans le quotidien de nos ancêtres… pour vivre le musée autrement !

Pour tous publics (dès 8 ans) – Pas de réservation préalable – Durée : 1 h 15 environ

Ecomusée du lac d’Annecy Route de l’Eglise 74320 SEVRIER Sevrier 74320 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0450524105 http://www.ecomusee-lacannecy.com Un voyage insolite à la rencontre des Savoyards du 19e siècle au bord du lac d’Annecy ! Parkings gratuits à proximité. Arrêt de bus, piste cyclable, port et plage à 100 m. Musée climatisé.

