Visite rafale Collection permanente Musée d’Art Moderne André Malraux MuMa Le Havre
Visite rafale Collection permanente Musée d’Art Moderne André Malraux MuMa Le Havre dimanche 19 avril 2026.
Visite rafale Collection permanente
Musée d’Art Moderne André Malraux MuMa 2 boulevard Clemenceau Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 17:30:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-19 2026-04-26
15 minutes, c’est à la fois très peu et déjà beaucoup pour parcourir un musée ! Suffisant en tout cas pour nos médiatrices qui vous délivreront quelques clés de lecture pour vous permettre, ensuite, de découvrir collections à votre rythme.
Durée 15 minutes
Réservation obligatoire. .
Musée d’Art Moderne André Malraux MuMa 2 boulevard Clemenceau Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 62 62
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English : Visite rafale Collection permanente
L’événement Visite rafale Collection permanente Le Havre a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie