Visite rafale Collection permanente

Musée d’Art Moderne André Malraux MuMa 2 boulevard Clemenceau Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 17:30:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-19 2026-04-26

15 minutes, c’est à la fois très peu et déjà beaucoup pour parcourir un musée ! Suffisant en tout cas pour nos médiatrices qui vous délivreront quelques clés de lecture pour vous permettre, ensuite, de découvrir collections à votre rythme.

Durée 15 minutes

Réservation obligatoire. .

Musée d’Art Moderne André Malraux MuMa 2 boulevard Clemenceau Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 62 62

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English : Visite rafale Collection permanente

L’événement Visite rafale Collection permanente Le Havre a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie