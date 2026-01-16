Visite regard vers les Ailleurs Musée Hèbre Rochefort
Visite regard vers les Ailleurs Musée Hèbre Rochefort mardi 17 février 2026.
Visite regard vers les Ailleurs
Musée Hèbre 63 avenue Charles De Gaulle Rochefort Charente-Maritime
Tarif : 5.5 EUR
Tarif réduit
15:00:00
16:30:00
2026-02-17
À la découverte de Rochefort et des Ailleurs à travers les collections du musée Hèbre.
Musée Hèbre 63 avenue Charles De Gaulle Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 91 60 hebre@ville-rochefort.fr
English : Visit: looking towards Elsewhere
Discovering Rochefort and Elsewhere through the collections of the Musée Hèbre.
