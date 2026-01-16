Visite regard vers les Ailleurs Musée Hèbre Rochefort

Visite regard vers les Ailleurs Musée Hèbre Rochefort mardi 17 février 2026.

Musée Hèbre 63 avenue Charles De Gaulle Rochefort Charente-Maritime

Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR

Tarif réduit

Début : 2026-02-17 15:00:00
fin : 2026-02-17 16:30:00

2026-02-17

À la découverte de Rochefort et des Ailleurs à travers les collections du musée Hèbre.
Musée Hèbre 63 avenue Charles De Gaulle Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 91 60  hebre@ville-rochefort.fr

English : Visit: looking towards Elsewhere

Discovering Rochefort and Elsewhere through the collections of the Musée Hèbre.

