Visite réhabilitation d’un immeuble Tardets-Sorholus

Visite réhabilitation d’un immeuble

3 mallet karrika Tardets-Sorholus Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-12

2025-12-12

Vous êtes invité à Tardets.

Dans le cadre de la réhabilitation d’un immeuble situé au centre du bourg, les acteurs du projet vous présenteront leur travail. Durant ce rendez-vous, vous découvrirez les innovations écologiques et de santé de ce projet pilote présenté par les Architectes Santé. Des techniciens évoluant dans d’autres corps de métiers seront également présents. .

3 mallet karrika Tardets-Sorholus 64470 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37

Visite réhabilitation d'un immeuble

