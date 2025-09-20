Visite réinventée entre poésie et performance Musée barrois Bar-le-Duc

Visite réinventée entre poésie et performance Musée barrois Bar-le-Duc samedi 20 septembre 2025.

Visite réinventée entre poésie et performance Samedi 20 septembre, 11h00, 15h00, 18h00 Musée barrois Meuse

Visite d’environ 45min.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T11:45:00

Fin : 2025-09-20T18:00:00 – 2025-09-20T18:45:00

Hélène, comédienne, et Karim, danseur/performeur, se sont immergés dans le musée barrois, et vous le font (re)vivre au cours d’une visite particulière.

Savant mélange de fantaisie, humour et poésie, la visite en leur compagnie prend une tournure décalée et surprenante, le tout dans le respect des lieux bien sûr.

Original et inattendu, le parcours qu’ils proposent attise l’imaginaire en détournant les objets, les histoires, et amène le musée dans une autre dimension.

Musée barrois 7 Rue François de Guise, 55000 Bar-le-Duc, France Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33329761467 https://musees-meuse.fr/musee-barrois Bâtiment du XVIe siècle Visite d’environ 45 min.

Hélène, comédienne, et Karim, danseur/performeur, se sont immergés dans le musée barrois, et vous le font (re)vivre au cours d’une visite particulière.

© Cie Mamaille