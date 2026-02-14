Visite « Relax» au cœur de la collection permanente., MEG, Genève

Visite « Relax» au cœur de la collection permanente. Jeudi 26 février, 10h00 MEG

2026-02-26T10:00:00+01:00 – 2026-02-26T10:45:00+01:00

Fin : 2026-02-26T10:00:00+01:00 – 2026-02-26T10:45:00+01:00

Des visites pour toutes les personnes qui souhaitent visiter le musée tranquillement dans un cadre bienveillant, sans pression.

C’est quoi une visite en mode Relax?

La visite a lieu avec un ou une guide.

Ce ou cette guide explique une partie de l’exposition.

Pendant les visites Relax, toutes les manières de réagir sont les bienvenues.

Par exemple, vous pouvez :

• Rire ou parler fort

• Poser des questions

• Pleurer

• Arrêter la visite

Pendant les visites Relax, le ou la guide s’adapte à vos besoins.

Par exemple, le ou la guide peut :

• Parler plus lentement

• Faire des pauses

• Donner plus d’explications

Ces visites sont gratuites mais l’inscription est obligatoire.

Vous avez une question? N’hésitez pas à nous appeler au 022 418 45 15

MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève 1200 +41 22 418 45 50 http://www.meg-geneve.ch

DR MEG AHO