Visite & Rencontre Alison Bechdel et Iris Brey | Pop Women Festival Médiathèque Jean Falala Reims

Visite & Rencontre Alison Bechdel et Iris Brey | Pop Women Festival

Médiathèque Jean Falala 2 Rue des Fuseliers Reims Marne

Début : 2026-03-06 17:30:00

fin : 2026-03-06

2026-03-06

Tout public

Rencontre exclusive Alison Bechdel & Iris Brey célèbre le 20ᵉ anniversaire de Fun Home et revient sur l’histoire du célèbre Test de Bechdel. Alison Bechdel, autrice de bande dessinée incontournable, et Iris Brey, essayiste et spécialiste du cinéma et du regard féminin, expliquent comment une simple planche de 1985 est devenue un outil critique mondial pour évaluer la place des femmes dans les films et questionner le masculinisme structurel du cinéma.

La rencontre propose une visite commentée avec Alison Bechdel et la commissaire de l’exposition, suivie d’un échange avec Iris Brey autour du Test de Bechdel, de ses origines et de son impact culturel. Une séance de dédicaces clôturera ce moment unique, offrant au public l’occasion de découvrir et d’échanger directement avec ces deux autrices qui ont profondément marqué l’histoire de la bande dessinée et du féminisme. .

English : Visite & Rencontre Alison Bechdel et Iris Brey | Pop Women Festival

