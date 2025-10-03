Visite-rencontre de l’exposition « Explorer le monde » Pavillon Blanc Henri Molina Colomiers

Visite-rencontre de l’exposition « Explorer le monde » Vendredi 3 octobre, 19h15 Pavillon Blanc Henri Molina Haute-Garonne

Entrée libre

Les artistes Eva Offredo et Hugues Micol échangent autour de la notion de voyage et de leurs travaux avec l’essayiste Baptiste Dericquebourg.

À l’occasion de l’inauguration de l’exposition Explorer le monde (3 octobre-13 décembre 2025)

Pavillon Blanc Henri Molina 1 Place Alex Raymond 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie 0561635004 http://www.pavillonblanc-colomiers.fr/

