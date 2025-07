Visite : Réservoirs de Corsuet Réservoirs de Corsuet Aix-les-Bains

Visite : Réservoirs de Corsuet Samedi 20 septembre, 09h00, 11h00, 14h00 Réservoirs de Corsuet Savoie

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T10:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2025, Grand Lac vous invite à découvrir les coulisses des réservoirs d’eau potable de Corsuet, un site clé pour la distribution de l’eau sur le territoire.

Au programme de la visite :

– Présentation du rôle de Grand Lac et du site (10 min)

– Visite de l’ancien réservoir et présentation de sa reconversion (20 min)

– Visite du nouveau réservoir (cheminement à pied selon conditions météo) et diffusion d’une vidéo immersive sur les travaux réalisés (30 min)

Ce que vous découvrirez :

– L’évolution du site : de l’ancien au nouveau réservoir

– La conception d’un ouvrage moderne, sobre et parfaitement intégré au paysage

– Les enjeux techniques liés au stockage et à la distribution de l’eau potable

Trois créneaux sont proposés dans la journée (9h, 11h et 14h). Chaque visite dure environ une heure.

Cette visite est une occasion unique d’en apprendre plus sur les infrastructures invisibles mais essentielles à notre quotidien.

Réservoirs de Corsuet Chemin de Corsuet 73100 Aix-les-Bains Aix-les-Bains 73100 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 63 87 65 http://www.grand-lac.fr [{« type »: « link », « value »: « https://grand-lac.fr/information/actualites/journees-europeennes-du-patrimoine-2025-42334 »}]

©Grand Lac