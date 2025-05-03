Visite rétro (Lucette et Nestor) Le Château…. les murs n’ont pas que des oreilles devant la Fontaine Renaissance Le Château-d’Oléron

devant la Fontaine Renaissance Place du Marché Le Château-d’Oléron Charente-Maritime

Début : Dimanche 2025-05-03 15:00:00

fin : 2025-09-07 16:15:00

2025-05-03 2025-05-18 2025-07-05 2025-09-07 2025-10-05

Visite théâtralisée dans le bourg intra-muros.

devant la Fontaine Renaissance Place du Marché Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 65 23

English : Retro visit (Lucette and Nestor): The Château…. walls don’t just have ears

Dramatized tour of the town.

German : Retro-Tour (Lucette et Nestor) Das Schloss…. die Mauern haben nicht nur Ohren

Theatralischer Rundgang durch den Ort innerhalb der Stadtmauern.

Italiano :

Visita drammatizzata della città.

Espanol : Visita retro (Lucette y Nestor) Los muros del Château…. no sólo tienen orejas

Visita teatralizada de la ciudad.

