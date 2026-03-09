Visite rétro (Lucette et Nestor) Le Château…. les murs n’ont pas que des oreilles devant la Fontaine Renaissance Le Château-d’Oléron

Visite rétro (Lucette et Nestor) Le Château…. les murs n’ont pas que des oreilles

devant la Fontaine Renaissance Place du Marché Le Château-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 15:00:00

fin : 2026-05-24 16:15:00

Date(s) :

2026-05-24 2026-06-21

Visite théâtralisée dans le bourg intra-muros, sans réservation.

.

devant la Fontaine Renaissance Place du Marché Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 65 23

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Retro visit (Lucette and Nestor): The Château…. walls don’t just have ears

Dramatized tour of the town, no reservation required.

L’événement Visite rétro (Lucette et Nestor) Le Château…. les murs n’ont pas que des oreilles Le Château-d’Oléron a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes