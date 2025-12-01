Visite revisiter les classiques Autour de Bérénice Le Volcan Le Havre

Visite revisiter les classiques Autour de Bérénice

Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-12-10 18:00:00

fin : 2025-12-10

Date(s) :

2025-12-10

Guy Cassiers Comédie-Française

Pour vous familiariser avec la dimension technique d’un spectacle, nos équipes vous guident sur le plateau du Volcan à la découverte des décors et de leurs particularités sons, projection, vidéo…

Inscription obligatoire .

Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 10 20

