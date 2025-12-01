Visite revisiter les classiques Autour de Bérénice Le Volcan Le Havre
Visite revisiter les classiques Autour de Bérénice Le Volcan Le Havre mercredi 10 décembre 2025.
Visite revisiter les classiques Autour de Bérénice
Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-10 18:00:00
fin : 2025-12-10
Date(s) :
2025-12-10
Guy Cassiers Comédie-Française
Pour vous familiariser avec la dimension technique d’un spectacle, nos équipes vous guident sur le plateau du Volcan à la découverte des décors et de leurs particularités sons, projection, vidéo…
Inscription obligatoire .
Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 10 20
English : Visite revisiter les classiques Autour de Bérénice
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Visite revisiter les classiques Autour de Bérénice Le Havre a été mis à jour le 2025-11-03 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie