Visite revisiter les classiques Autour de Bérénice Le Volcan Le Havre

Visite revisiter les classiques Autour de Bérénice

Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-12-10 18:00:00
Pour vous familiariser avec la dimension technique d’un spectacle, nos équipes vous guident sur le plateau du Volcan à la découverte des décors et de leurs particularités sons, projection, vidéo…

