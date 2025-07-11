Visite Ronde de Nuit aux Flambeaux mairie de Lauzerte, service animations Lauzerte

Visite Ronde de Nuit aux Flambeaux

mairie de Lauzerte, service animations 5 rue de la mairie Lauzerte Tarn-et-Garonne

Tarif : 4 – 4 – 5 EUR

Début : Vendredi 2025-07-11 21:30:00

fin : 2025-07-18 23:00:00

2025-07-11 2025-07-18 2025-07-25 2025-08-01 2025-08-08 2025-08-15 2025-08-22

A la lueur des flambeaux, découvrez la cité médiévale à travers ses contes, mystères, légendes et trésors qui ont marqué l’histoire de Lauzerte. belles façades en pierre calcaire dont les détails ressortent particulièrement à la nuit tombée.

mairie de Lauzerte, service animations 5 rue de la mairie Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 94 66 61 s.communal@lauzerte.fr

English :

By torchlight, discover the medieval town through the tales, mysteries, legends and treasures that have marked Lauzerte’s history. beautiful limestone facades whose details stand out particularly at nightfall.

German :

Entdecken Sie im Fackelschein die mittelalterliche Stadt mit ihren Märchen, Geheimnissen, Legenden und Schätzen, die die Geschichte von Lauzerte geprägt haben. schöne Fassaden aus Kalkstein, deren Details bei Einbruch der Dunkelheit besonders gut zur Geltung kommen.

Italiano :

Alla luce delle fiaccole, scoprite la città medievale attraverso i racconti, i misteri, le leggende e i tesori che hanno segnato la storia di Lauzerte. bellissime facciate in pietra calcarea i cui dettagli risaltano particolarmente al calar della sera.

Espanol :

A la luz de las antorchas, descubra la ciudad medieval a través de los cuentos, misterios, leyendas y tesoros que han marcado la historia de Lauzerte. bellas fachadas de piedra caliza cuyos detalles destacan especialmente al caer la noche.

