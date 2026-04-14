Visite Ronde du veilleur de nuit dans la cité médiévale de Sarre-Union

Sarre-Union Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-04-14 20:00:00

fin : 2026-04-14 22:00:00

Date(s) :

2026-04-14

Partez à la découverte de la vieille cité médiévale de Bouquenom à la lueur de la lanterne du veilleur de nuit.

Vous parcourrez ses ruelles au charme mystérieux, tout en admirant un patrimoine architectural remarquable. Une balade originale, à la fois conviviale et légèrement frissonnante, idéale pour partager un moment insolite ou entre amis.

Tout public. Places limitées. Réservation obligatoire.

Ramenez une lampe torche ou une lanterne. Animation proposée par l’Office de Tourisme de l’Alsace Bossue dans le cadre du Printemps des curieux . .

Sarre-Union 67260 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 00 40 39 tourisme@alsace-bossue.net

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L’événement Visite Ronde du veilleur de nuit dans la cité médiévale de Sarre-Union Sarre-Union a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de tourisme de l’Alsace Bossue