Visite Ronde du veilleur de nuit sur le site castral de Lorentzen Lorentzen

Visite Ronde du veilleur de nuit sur le site castral de Lorentzen

90 Rue Principale Lorentzen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-04-16 20:00:00

fin : 2026-04-16 22:00:00

Date(s) :

2026-04-16

La nuit est tombée sur Lorentzen. Il est temps pour le veilleur de nuit de commencer sa ronde autour du château.

Accompagnez le veilleur de nuit à la lueur de sa lanterne et laissez l’atmosphère mystérieuse des lieux vous dévoiler l’histoire des vieilles pierres et autres légendes de ce site emblématique de l’Alsace Bossue.

Tout public. Places limitées. Réservation obligatoire.

Prévoir une lampe torche ou une lanterne.

Visite proposée par l’Office de Tourisme de l’Alsace Bossue dans le cadre de Curieux Printemps . .

90 Rue Principale Lorentzen 67430 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 00 40 39 tourisme@alsace-bossue.net

