Route des Savoir-faire Musée de l’Aventure Peugeot Musée de l’Aventure Peugeot Sochaux

Route des Savoir-faire Musée de l’Aventure Peugeot

Tarif : 20 – 20 – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-27 14:00:00

fin : 2025-11-27 17:00:00

Date(s) :

2025-11-27

Le musée de l’Aventure Peugeot comme vous ne l’avez jamais visité. En plus d’une visite classique découvrez avec des équipes de passionnés deux lieux habituellement fermés au public l’atelier de restauration et le magasin de pièces de rechange.

Visite organisée dans le cadre de la Route des Savoir-faire.

Inscription en ligne uniquement sur le site du Musée de L’Aventure Peugeot. .

Musée de l’Aventure Peugeot Carrefour de l’Europe Sochaux 25600 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

