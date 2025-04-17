Route des Savoir-faire Musée de l’Aventure Peugeot Musée de l’Aventure Peugeot Sochaux
Tarif : 20 – 20 – EUR
Début : 2025-11-27 14:00:00
fin : 2025-11-27 17:00:00
2025-11-27
Le musée de l’Aventure Peugeot comme vous ne l’avez jamais visité. En plus d’une visite classique découvrez avec des équipes de passionnés deux lieux habituellement fermés au public l’atelier de restauration et le magasin de pièces de rechange.
Visite organisée dans le cadre de la Route des Savoir-faire.
Inscription en ligne uniquement sur le site du Musée de L’Aventure Peugeot. .
