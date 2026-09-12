Visite : Saint-Palais : avant/après, Espace Culturel Bideak, Saint-Palais

Informations pratiques

Visite : Saint-Palais : avant/après Dimanche 20 septembre, 16h00 Espace Culturel Bideak Pyrénées-Atlantiques

Gratuit, sur inscription. Départ avec minimum 4 inscrits, s’inscrire la veille au plus tard.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

À travers les rues de Saint-Palais, voyageons ensemble dans le temps et l’espace : entre les clichés qu’il nous reste et les évolutions actuelles de l’architecture, nous explorerons l’évolution de cette petite cité.

Espace Culturel Bideak 55 avenue de Gibraltar, 64120 Saint-Palais Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 06 70 62 68 41 https://www.chemins-bideak.com/fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0559657178 »}, {« type »: « email », « value »: « saintpalais@otpaysbasque.com »}]

À travers les rues de Saint-Palais, voyageons ensemble dans le temps et l’espace : entre les clichés qu’il nous reste et les évolutions actuelles de l’architecture, nous explorerons l’évolution de…

©Extrait d’une carte postale ancienne Barthaburu