Visite ‘Saint-Peter’s church, un petit morceau d’Angleterre à Chantilly…’, Eglise Saint Peter’s Chantilly, Chantilly
dimanche 20 septembre 2026 · Eglise Saint Peter's Chantilly · Chantilly
Informations pratiques
Visite ‘Saint-Peter’s church, un petit morceau d’Angleterre à Chantilly…’ Dimanche 20 septembre, 14h15 Eglise Saint Peter’s Chantilly Oise
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:15:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:15:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00
En 1860, le duc d’Aumale, alors exilé en Angleterre, donne un terrain, rue des Cascades, afin d’y construire une église pour la communauté anglicane de Chantilly. L’église Saint-Peter’s, érigée en 1865 dans le style néo-gothique typique des églises rurales anglaises, est encore aujourd’hui le symbole de ce lien entre Chantilly et l’Angleterre…
Eglise Saint Peter’s Chantilly 7 avenue du Bouteiller chantilly Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France
En 1860, le duc d’Aumale, alors exilé en Angleterre, donne un terrain, rue des Cascades, afin d’y construire une église pour la communauté anglicane de Chantilly. L’église Saint-Peter’s, érigée en le…
© Fernanda Sanchez-Paredes, DRAC Hauts-de-France
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