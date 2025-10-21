Visite Saint-Serge, un quartier en mouvement Angers
avenue Marie-Talet Angers Maine-et-Loire
Tarif : 7 – 7 – EUR
Début : 2025-12-30 15:00:00
fin : 2025-12-30 16:30:00
2025-12-30
Partez à la découverte d’un quartier, riche en histoire et en transformations ! De l’Abbatiale Saint-Serge à l’immeuble Métamorphose,
Sur réservation. .
avenue Marie-Talet Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 23 50 00 officedetourisme@destination-angers.com
