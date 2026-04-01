Visite salades et tisanes sauvages Spicheren

Visite salades et tisanes sauvages

80 rue des Hauteurs Spicheren Moselle

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-04-19 10:00:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

L’association Unis pour la Terre vous invite à venir découvrir les plantes sauvages comestibles de cette magnifique forêt, à travers une une agréable marche en pleine forêt de Spicheren.

Au printemps, de délicieuses jeunes pousses apparaissent, alors que débute le feuillaison des arbres. De nombreuses fleurs s’épanouissent aussi, permettant de réaliser destisanes aromatiques ou médicinales.

Les vertus médicinales des plantes observées vous seront décrites, ainsi que les recettes de tisanes. Mais, il y a aussi les plantes toxiques, qu’il faut apprendre à reconnaître.

Venez découvrir les trésors de la forêt de Spicheren, au printemps, lors de cette sortie régénérante et très instructive !

Tarif 10 euros

Planning le dimanche 19 avril

Horaire 10h, devant le restaurant Woll

Adresse 80 rue des hauteurs 57350 Spicheren.

Inscription obligatoire, adultes uniquement.Tout public

10 .

80 rue des Hauteurs Spicheren 57350 Moselle Grand Est +33 3 87 85 02 43 contact@paysdeforbach.com

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English :

The Unis pour la Terre association invites you to come and discover the wild edible plants of this magnificent forest, through a pleasant walk in the middle of the Spicheren forest.

In spring, delicious young shoots appear as the trees begin to leaf out. Many flowers also bloom, making aromatic or medicinal herbal teas.

The medicinal virtues of the plants observed are described, as are the recipes for the herbal teas. But there are also poisonous plants, which you need to learn to recognize.

Come and discover the treasures of the Spicheren forest in spring, during this regenerating and highly instructive outing!

Price: 10 euros

Schedule: Sunday, April 19

Time: 10am, in front of Woll restaurant

Address: 80 rue des hauteurs 57350 Spicheren.

Registration required, adults only.

L’événement Visite salades et tisanes sauvages Spicheren a été mis à jour le 2026-03-27 par FORBACH TOURISME