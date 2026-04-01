Visite salades et tisanes sauvages Spicheren
Visite salades et tisanes sauvages Spicheren dimanche 19 avril 2026.
Visite salades et tisanes sauvages
80 rue des Hauteurs Spicheren Moselle
Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-04-19 10:00:00
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
L’association Unis pour la Terre vous invite à venir découvrir les plantes sauvages comestibles de cette magnifique forêt, à travers une une agréable marche en pleine forêt de Spicheren.
Au printemps, de délicieuses jeunes pousses apparaissent, alors que débute le feuillaison des arbres. De nombreuses fleurs s’épanouissent aussi, permettant de réaliser destisanes aromatiques ou médicinales.
Les vertus médicinales des plantes observées vous seront décrites, ainsi que les recettes de tisanes. Mais, il y a aussi les plantes toxiques, qu’il faut apprendre à reconnaître.
Venez découvrir les trésors de la forêt de Spicheren, au printemps, lors de cette sortie régénérante et très instructive !
Tarif 10 euros
Planning le dimanche 19 avril
Horaire 10h, devant le restaurant Woll
Adresse 80 rue des hauteurs 57350 Spicheren.
Inscription obligatoire, adultes uniquement.Tout public
10 .
80 rue des Hauteurs Spicheren 57350 Moselle Grand Est +33 3 87 85 02 43 contact@paysdeforbach.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Unis pour la Terre association invites you to come and discover the wild edible plants of this magnificent forest, through a pleasant walk in the middle of the Spicheren forest.
In spring, delicious young shoots appear as the trees begin to leaf out. Many flowers also bloom, making aromatic or medicinal herbal teas.
The medicinal virtues of the plants observed are described, as are the recipes for the herbal teas. But there are also poisonous plants, which you need to learn to recognize.
Come and discover the treasures of the Spicheren forest in spring, during this regenerating and highly instructive outing!
Price: 10 euros
Schedule: Sunday, April 19
Time: 10am, in front of Woll restaurant
Address: 80 rue des hauteurs 57350 Spicheren.
Registration required, adults only.
L’événement Visite salades et tisanes sauvages Spicheren a été mis à jour le 2026-03-27 par FORBACH TOURISME