Visite salle capitulaire Abbaye cistercienne d’Olivet, Visite salle capitulaire cistercienne de l’Abbaye d’Olivet, Saint-Julien-sur-Cher

Informations pratiques

Visite salle capitulaire Abbaye cistercienne d’Olivet 19 et 20 septembre Visite salle capitulaire cistercienne de l’Abbaye d’Olivet Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite de la salle capitulaire (classée monument historique) de l’abbaye cistercienne d’Olivet, fondée en 1146. Aperçu des restes de l’église du 13ᵉ siècle.

Visite salle capitulaire cistercienne de l’Abbaye d’Olivet 5 Imp. d’Olivet, 41320 Saint-Julien-sur-Cher Saint-Julien-sur-Cher 41320 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 98 00 55 Abbaye cistercienne à Saint-Julien-sur-Cher, fondée en 1146, dont il reste la salle capitulaire du 13ᵉ siècle, classée monument historique. Les restes des ruines de l’église du 13ᵉ siècle et collatérale du 15ème siècle sont visibles. Il reste une partie du cloître remanié au 18ᵉ siècle et fermé aujourd’hui.

Visite de la salle capitulaire (classée monument historique) de l’abbaye cistercienne d’Olivet, fondée en 1146. Aperçu des restes de l’église du 13ᵉ siècle.

©Lorène d’Elissagaray