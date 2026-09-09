Visite samedi : Pézenas, patrimoine et Métiers d’art, Office de tourisme de Pézenas, Pézenas

Informations pratiques

Visite samedi : Pézenas, patrimoine et Métiers d’art Samedi 19 septembre, 09h00, 11h00, 14h00, 16h00 Office de tourisme de Pézenas Hérault

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Lors de cette visite, le guide-conférencier vous fera découvrir comment le patrimoine en péril a pu être restauré et mis en valeur au sein du site patrimonial remarquable de Pézenas.

Le travail des artisans d’art sera particulièrement mis à l’honneur à travers la découverte de plusieurs chantiers emblématiques.

Office de tourisme de Pézenas 20 Place du 14 Juillet, 34120 Pézenas Pézenas 34120 Hérault Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://reservation.capdagde.com/reservation.capdagde.com/jep-2026-pezenas-patrimoine-et-metiers-d-art.html »}]

Lors de cette visite, le guide-conférencier vous fera découvrir comment le patrimoine en péril a pu être restauré et mis en valeur dans le site patrimonial remarquable de Pézenas. Le travail des y en…

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