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Visite samedi : Pézenas, patrimoine et Métiers d’art, Office de tourisme de Pézenas, Pézenas

samedi 19 septembre 2026 · Office de tourisme de Pézenas · Pézenas

Visite samedi : Pézenas, patrimoine et Métiers d’art, Office de tourisme de Pézenas, Pézenas

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Office de tourisme de Pézenas
Adresse
20 Place du 14 Juillet, 34120 Pézenas
Ville
34120 Pézenas
Département
Hérault
Tarif
Gratuit. Sur réservation.

Visite samedi : Pézenas, patrimoine et Métiers d’art Samedi 19 septembre, 09h00, 11h00, 14h00, 16h00 Office de tourisme de Pézenas Hérault

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Lors de cette visite, le guide-conférencier vous fera découvrir comment le patrimoine en péril a pu être restauré et mis en valeur au sein du site patrimonial remarquable de Pézenas.

Le travail des artisans d’art sera particulièrement mis à l’honneur à travers la découverte de plusieurs chantiers emblématiques.

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Lors de cette visite, le guide-conférencier vous fera découvrir comment le patrimoine en péril a pu être restauré et mis en valeur dans le site patrimonial remarquable de Pézenas. Le travail des y en…

©CDG

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