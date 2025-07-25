VISITE SANDWICH LA SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL DE BÉZIERS Béziers

VISITE SANDWICH LA SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL DE BÉZIERS

Peintures de Guiraud, ors de la République… 30 minutes pour tout savoir sur ce lieu éminemment politique, artistique, et historique de Béziers et de son hôtel de ville.

Réservation obligatoire, pas de billetterie sur place.

L’Office de Tourisme propose un nouveau concept : alliez l’utile à l’agréable et profitez de votre pause déjeuner en centre ville de Béziers pour une visite en 30 mn chrono ! Apportez votre sandwich et rendez-vous à la rencontre d’une place, une rue, un site, un personnage différents à chaque fois.

Place Gabriel Péri Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 36 36 accueil.tourisme@beziers-mediterranee.com

English :

Paintings by Guiraud, the golds of the Republic… 30 minutes to find out all about this eminently political, artistic and historic site of Béziers and its town hall.

Reservations essential, no ticket sales on site.

German :

Gemälde von Guiraud, Gold der Republik… 30 Minuten, um alles über diesen eminent politischen, künstlerischen und historischen Ort in Béziers und sein Rathaus zu erfahren.

Reservierung erforderlich, kein Ticketverkauf vor Ort.

Italiano :

Dipinti di Guiraud, ori della Repubblica… 30 minuti per scoprire tutto su questo sito politico, artistico e storico di Béziers e sul suo municipio.

Prenotazione obbligatoria, non c’è biglietteria sul posto.

Espanol :

Cuadros de Guiraud, los oros de la República… 30 minutos para descubrir este lugar eminentemente político, artístico e histórico de Béziers y su ayuntamiento.

Imprescindible reservar, no hay taquilla in situ.

