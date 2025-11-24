VISITE SANDWICH LE SCULPTEUR JEAN MAGROU AU CIMETIÈRE VIEUX Béziers

VISITE SANDWICH LE SCULPTEUR JEAN MAGROU AU CIMETIÈRE VIEUX

avenue du Cimetière Vieux Béziers Hérault

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-24

fin : 2025-11-24

Date(s) :

2025-11-24

Dans le cadre de l’anniversaire de la mort de Jean Magrou, venez découvrir quelques-unes de ses plus belles réalisations dans le Père Lachaise Biterrois. Pleureuses ou Christs en croix, en bronze ou en marbre… elles sont souvent plus ornementales et symboliques que chrétiennes et funéraires !

Réservation obligatoire, pas de billetterie sur place.

L’Office de Tourisme propose un nouveau concept : alliez l’utile à l’agréable et profitez de votre pause déjeuner en centre ville de Béziers pour une visite en 30 mn chrono ! Apportez votre sandwich et rendez-vous à la rencontre d’une place, une rue, un site, un personnage différents à chaque fois.

Réservation préalable obligatoire , pas de billetterie sur place. .

avenue du Cimetière Vieux Béziers 34500 Hérault Occitanie

English :

To mark the anniversary of Jean Magrou?s death, come and discover some of his finest creations in the Père Lachaise area of Biterrois. Mourners or Christs on the cross, in bronze or marble… they are often more ornamental and symbolic than Christian and funerary!

Reservations essential, no ticket sales on site.

German :

Im Rahmen des Todestages von Jean Magrou entdecken Sie einige seiner schönsten Arbeiten im Père Lachaise Biterrois. Beweinende Frauen oder Christus am Kreuz, aus Bronze oder Marmor… sie sind oft eher ornamental und symbolisch als christlich und beerdigungsbezogen!

Reservierung erforderlich, kein Kartenverkauf vor Ort.

Italiano :

In occasione dell’anniversario della morte di Jean Magrou, venite a scoprire alcune delle sue più belle creazioni nel quartiere Père Lachaise di Béziers. Lutti o Cristi in croce, in bronzo o in marmo… spesso sono più ornamentali e simbolici che cristiani e funerari!

Prenotazione obbligatoria, non c’è biglietteria sul posto.

Espanol :

Con motivo del aniversario de la muerte de Jean Magrou, venga a descubrir algunas de sus mejores creaciones en el barrio del Père Lachaise de Béziers. Dolientes o Cristos en la cruz, en bronce o mármol… ¡a menudo son más ornamentales y simbólicas que cristianas y funerarias!

Imprescindible reservar, no hay taquilla in situ.

