Visite sandwich Richard Cœur de Lion, comte de Poitou Place Alphonse Lepetit Poitiers

Place Alphonse Lepetit Le Palais Poitiers Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
Célèbre roi d’Angleterre, Richard Cœur de Lion fut également comte de Poitou. Quel pouvait être son rôle dans la région et plus particulièrement à Poitiers, auprès de sa non moins célèbre mère Aliénor d’Aquitaine ? .
Place Alphonse Lepetit Le Palais Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 32 16 64 palais@poitiers.fr
English : Visite sandwich Richard Cœur de Lion, comte de Poitou
