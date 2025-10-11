Visite Saveurs et Découverte Office de Tourisme de Saint-Raphaël Saint-Raphaël
Visite Saveurs et Découverte
Office de Tourisme de Saint-Raphaël 99 Quai Albert 1er Saint-Raphaël Var
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Début : 2025-10-11 10:00:00
fin : 2025-10-16 12:00:00
2025-10-11 2025-10-16
Découvrez Saint-Raphaël au rythme des monuments et des pauses dégustations de produits du terroir.
2h de visite autour des traditions locales, du patrimoine et de la gourmandise !
Sur inscription. Limitée en nombre de participants.
Office de Tourisme de Saint-Raphaël 99 Quai Albert 1er Saint-Raphaël 83700 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 19 52 52 information@saint-raphael.com
English :
Discover Saint-Raphaël to the rhythm of its monuments and local produce tasting breaks.
a 2-hour tour of local traditions, heritage and gourmet delights!
Registration required. Limited number of participants.
German :
Entdecken Sie Saint-Raphaël im Rhythmus der Sehenswürdigkeiten und bei Pausen mit Kostproben regionaler Produkte.
zweistündige Besichtigung rund um lokale Traditionen, Kulturerbe und Gaumenfreuden!
Nur mit vorheriger Anmeldung. Begrenzte Teilnehmerzahl.
Italiano :
Scoprite Saint-Raphaël al ritmo dei suoi monumenti e con pause di degustazione di prodotti locali.
un tour di 2 ore all’insegna delle tradizioni locali, del patrimonio e delle delizie gastronomiche!
Iscrizione obbligatoria. Numero limitato di partecipanti.
Espanol :
Descubra Saint-Raphaël al ritmo de sus monumentos y con degustaciones de productos locales.
un recorrido de 2 horas por las tradiciones locales, el patrimonio y las delicias gastronómicas
Inscripción obligatoria. Número limitado de participantes.
