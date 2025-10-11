Visite Saveurs et Découverte Office de Tourisme de Saint-Raphaël Saint-Raphaël

Visite Saveurs et Découverte Office de Tourisme de Saint-Raphaël Saint-Raphaël samedi 11 octobre 2025.

Visite Saveurs et Découverte

Office de Tourisme de Saint-Raphaël 99 Quai Albert 1er Saint-Raphaël Var

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11 10:00:00
fin : 2025-10-16 12:00:00

Date(s) :
2025-10-11 2025-10-16

Découvrez Saint-Raphaël au rythme des monuments et des pauses dégustations de produits du terroir.
2h de visite autour des traditions locales, du patrimoine et de la gourmandise !
Sur inscription. Limitée en nombre de participants.
  .

Office de Tourisme de Saint-Raphaël 99 Quai Albert 1er Saint-Raphaël 83700 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 19 52 52  information@saint-raphael.com

English :

Discover Saint-Raphaël to the rhythm of its monuments and local produce tasting breaks.
a 2-hour tour of local traditions, heritage and gourmet delights!
Registration required. Limited number of participants.

German :

Entdecken Sie Saint-Raphaël im Rhythmus der Sehenswürdigkeiten und bei Pausen mit Kostproben regionaler Produkte.
zweistündige Besichtigung rund um lokale Traditionen, Kulturerbe und Gaumenfreuden!
Nur mit vorheriger Anmeldung. Begrenzte Teilnehmerzahl.

Italiano :

Scoprite Saint-Raphaël al ritmo dei suoi monumenti e con pause di degustazione di prodotti locali.
un tour di 2 ore all’insegna delle tradizioni locali, del patrimonio e delle delizie gastronomiche!
Iscrizione obbligatoria. Numero limitato di partecipanti.

Espanol :

Descubra Saint-Raphaël al ritmo de sus monumentos y con degustaciones de productos locales.
un recorrido de 2 horas por las tradiciones locales, el patrimonio y las delicias gastronómicas
Inscripción obligatoria. Número limitado de participantes.

L’événement Visite Saveurs et Découverte Saint-Raphaël a été mis à jour le 2025-08-25 par Office de tourisme de Saint-Raphaël