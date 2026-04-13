[Visite savoir-faire] La chèvrerie de l’Ailly Chèvrerie de l’Ailly Sainte-Marguerite-sur-Mer

Sainte-Marguerite-sur-Mer

[Visite savoir-faire] La chèvrerie de l’Ailly

Chèvrerie de l’Ailly / 295 Rue de la Ferme Sainte-Marguerite-sur-Mer Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13 17:00:00

fin : 2026-07-20 18:00:00

Date(s) :

2026-04-13 2026-04-20 2026-04-27 2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24 2026-08-31 2026-10-19 2026-10-26

Découvrez la Chèvrerie de l’Ailly et le savoir-faire d’Adeline !

Située à Sainte-Marguerite-sur-Mer, la Chèvrerie de l’Ailly vous ouvre ses portes pour une immersion au cœur de l’élevage caprin et de la fabrication artisanale de fromages. Fondée par Adeline il y a deux ans, cette exploitation est le fruit d’une passion née en Savoie, où elle s’est formée à l’art du fromage.

Lors de votre visite, Adeline vous fera découvrir son quotidien de la traite des chèvres à l’élaboration des fromages, en passant par la présentation de son exploitation et de son parcours. Une expérience enrichissante qui ravira petits et grands !

La visite se clôture par l’accès à la boutique où vous découvrirez toutes les spécialités tomme, chèvre frais, fromage à raclette, yaourts et même glaces, au lait de chèvre bien évidemment !

Billetterie en ligne disponible ci-dessous ↓

Venez à la rencontre d’Adeline et laissez-vous séduire par l’authenticité et la douceur de ses produits ! ✨ .

Chèvrerie de l’Ailly / 295 Rue de la Ferme Sainte-Marguerite-sur-Mer 76119 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 14 40 60 contact@dieppetourisme.com

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English : [Visite savoir-faire] La chèvrerie de l’Ailly

L’événement [Visite savoir-faire] La chèvrerie de l’Ailly Sainte-Marguerite-sur-Mer a été mis à jour le 2026-02-27 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie