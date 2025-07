Visite scénarisée | Chavaniac-Lafayette Chavaniac-Lafayette

Visite scénarisée | Chavaniac-Lafayette

Château Lafayette Chavaniac-Lafayette Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : Vendredi 2025-08-01

fin : 2025-08-01

2025-08-01

Découvrez Lafayette et son village le temps d’une visite scénarisée par l’association Lafayette et Liberté et guidée par le Pays d’art et d’histoire du Haut-Allier (Payant 5€ Gratuit 12 ans). Rendez-vous devant le château.

Château Lafayette Chavaniac-Lafayette 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 28 30 m.avont@haut-allier.com

English :

Discover Lafayette and its village on a tour organized by the Lafayette et Liberté association and guided by the Pays d?art et d?histoire du Haut-Allier (Admission 5? Free for children under 12). Meet in front of the château.

German :

Entdecken Sie Lafayette und sein Dorf auf einem Rundgang, der von der Vereinigung Lafayette et Liberté inszeniert und vom Pays d’art et d’histoire du Haut-Allier geleitet wird (Eintritt 5? Kostenlos ab 12 Jahren). Treffpunkt vor dem Schloss.

Italiano :

Scoprite Lafayette e il suo villaggio con una visita guidata organizzata dall’associazione Lafayette et Liberté e guidata dal Pays d’art et d’histoire du Haut-Allier (ingresso 5? gratuito per i bambini sotto i 12 anni). Appuntamento davanti al castello.

Espanol :

Descubra Lafayette y su pueblo en una visita guiada organizada por la asociación Lafayette et Liberté y guiada por el Pays d’art et d’histoire du Haut-Allier (Entrada 5? Gratis para menores de 12 años). Encuentro frente al castillo.

