Visite scolaire de la médiathèque Anjela Duval Médiathèque Anjela Duval Melgven

Visite scolaire de la médiathèque Anjela Duval Jeudi 16 octobre, 11h00 Médiathèque Anjela Duval Finistère

Réservé aux scolaires.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-16T11:00 – 2025-10-16T12:00

Fin : 2025-10-16T11:00 – 2025-10-16T12:00

Initions les plus jeunes à la culture et à l’architecture, avec une visite de la future médiathèque communautaire Anjela Duval, à Melgven. Les scolaires invités suivront l’avancée du chantier et découvriront la performance du lieu en termes de qualité écologique, durable et bioclimatique… accompagnés de l’architecte José Prieto, d’Atelier 56S.

Cette médiathèque tiers-lieu, principalement dédiée à la jeunesse, leur offrira à son ouverture des usages multiples et contemporains : lectures, expositions, jeux, jardinage, consultation, cafétéria… propice aux rencontres intergénérationnelles.

Jeudi 16 octobre, à 11h, route de Cadol, 29140 MELGVEN. En partenariat avec l’école publique Paul Gauguin à Melgven.

Maîtrise d’œuvre : Atelier 56S. Un projet porté par Concarneau Cornouaille Agglomération, soutenu par la DRAC Bretagne, le Département du Finistère et la Ville de Melgven.

Melgven 29140 Finistère Bretagne

©Atelier 56S