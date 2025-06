Visite secrète #1 Sassierges-Saint-Germain 5 juillet 2025 16:00

Indre

Visite secrète #1 Place Jean-Paul Thibault Sassierges-Saint-Germain Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-07-05 16:00:00

fin : 2025-08-26 17:30:00

Date(s) :

2025-07-05

2025-08-26

Avec les Visites Secrètes, explorez l’inattendu?! Partez pour une visite guidée mystère dans un lieu habituellement fermé au public. Le lieu reste secret jusqu’au dernier moment… Une expérience insolite pour curieux et passionnés de patrimoine caché. Oserez-vous tenter l’aventure??

Avec les Visites Secrètes de l’office de tourisme de Châteauroux, vivez une expérience insolite et pleine de mystère?! Le principe est simple vous vous inscrivez sans connaître le lieu à visiter. Le jour J, partez à la découverte d’un site habituellement fermé au public. Patrimoine caché, lieux confidentiels, anecdotes inédites… Chaque visite est unique et révèle un trésor méconnu du territoire. Une aventure surprenante à vivre en solo, entre amis ou en famille qui nous a déjà conduits des châteaux d’eau de la rue des États-Unis aux réserves du musée Bertrand. Qui sait où nous vous emmènerons cette année… 5 .

Place Jean-Paul Thibault

Sassierges-Saint-Germain 36320 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 10 74 accueil@chateauroux-tourisme.com

English :

Explore the unexpected with Visites Secrètes! Take a guided mystery tour of a place usually closed to the public. The place remains secret until the last moment? An unusual experience for the curious and passionate about hidden heritage. Will you dare to try it?

German :

Entdecken Sie mit den Geheimführungen das Unerwartete! Begeben Sie sich auf eine geheimnisvolle Führung durch einen Ort, der normalerweise für die Öffentlichkeit nicht zugänglich ist. Der Ort bleibt bis zum letzten Moment geheim? Eine ungewöhnliche Erfahrung für Neugierige und Liebhaber des verborge

Italiano :

Esplorate l’inaspettato con le Visite segrete! Partecipate a un tour misterioso di un luogo che di solito è chiuso al pubblico. Il luogo rimane segreto fino all’ultimo minuto? Un’esperienza insolita per i curiosi e gli appassionati di patrimonio nascosto. Avrete il coraggio di provarla?

Espanol :

Explore lo inesperado con las Visitas Secretas Haga una visita misteriosa a un lugar que suele estar cerrado al público. El lugar permanece secreto hasta el último minuto? Una experiencia insólita para los curiosos y los apasionados del patrimonio oculto. ¿Se atreverá a probarlo?

L’événement Visite secrète #1 Sassierges-Saint-Germain a été mis à jour le 2025-06-21 par OT Châteauroux Berry Tourisme