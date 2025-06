Visite secrète #2 Ardentes 12 juillet 2025 16:00

Avec les Visites Secrètes, explorez l’inattendu?! Partez pour une visite guidée mystère dans un lieu habituellement fermé au public. Le lieu reste secret jusqu’au dernier moment… Une expérience insolite pour curieux et passionnés de patrimoine caché. Oserez-vous tenter l’aventure??

Avec les Visites Secrètes de l’office de tourisme de Châteauroux, vivez une expérience insolite et pleine de mystère?! Le principe est simple vous vous inscrivez sans connaître le lieu à visiter. Le jour J, partez à la découverte d’un site habituellement fermé au public. Patrimoine caché, lieux confidentiels, anecdotes inédites… Chaque visite est unique et révèle un trésor méconnu du territoire. Une aventure surprenante à vivre en solo, entre amis ou en famille qui nous a déjà conduits des châteaux d’eau de la rue des États-Unis aux réserves du musée Bertrand. Qui sait où nous vous emmènerons cette année… 5 .

Place Stanislas-Limousin

Ardentes 36120 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 10 74 accueil@chateauroux-tourisme.com

English :

Here’s what you’re about to see. Which places? You won’t know until the day of your visit. That’s the secret tour concept. The only clue is the meeting place.

German :

Orte mit normalerweise verschlossenen Türen das ist es, was Sie besuchen werden. Welche Orte sind das? Das erfahren Sie erst am Tag der Besichtigung. Das ist das Konzept der geheimen Besuche. Es gibt nur einen Hinweis: den Treffpunkt.

Italiano :

Ecco cosa visiterete: luoghi dove di solito le porte sono chiuse. Quali luoghi? Lo saprete solo il giorno della visita. Questo è il concetto di tour segreto. L’unico indizio è il luogo di incontro.

Espanol :

Esto es lo que visitará: lugares donde las puertas suelen estar cerradas. ¿Qué lugares? No lo sabrá hasta el día de la visita. Tal es el concepto de las visitas secretas. La única pista es el lugar de encuentro.

