Visite « Secrets archéologiques au château », Château d’Ardelay, Les Herbiers

Informations pratiques

Visite « Secrets archéologiques au château » 19 et 20 septembre Château d’Ardelay Vendée

Visite en extérieur du château, dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:15:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:45:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Arpentez les alentours du château et remontez le temps ! Accompagnés d’un médiateur, vous serez transportés dans l’histoire du château à travers son architecture et ses découvertes archéologiques.

Château d’Ardelay rue des ménestrels, 85500 LES HERBIERS Les Herbiers 85500 Vendée Pays de la Loire 02 51 66 57 88 http://www.lesherbiers.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.lesherbiers.fr/sortir/culture/billetterie-chateau-d-ardelay/ »}] 800 ANS D’HISTOIRE

La fondation du château d’Ardelay remonterait au XIIe siècle, avec l’élévation d’une motte artificielle ceinturée de douves et d’une enceinte circulaire en pierre, type shell-keep. Avec son imposant donjon du XVe siècle et sa chambre de tir, il est l’un des exemples d’architecture défensive et militaire de la région.

Restauré au XXe siècle par la Ville des Herbiers, le château a été la possession de plusieurs familles illustres telles que les De Vivonne ou encore Les Herbiers, du Moyen Âge au XVIIIe siècle.

L’ART AU CŒUR DU PATRIMOINE

Le château d’Ardelay propose des expositions temporaires par an autour des arts visuels. Sculpture, photographie, peinture…, des artistes sont invités à exposer leurs œuvres dans un lieu authentique et chargé d’histoire. Lieu de vie et d’expression créative, le château accueille également tous les ans, Le Salon des Artistes, regroupant une trentaine d’artistes venus de toute la France.

Le donjon est ouvert pour ces installations et lors de certaines visites ou animations autour du Moyen Âge et de l’histoire du château, conduites par nos médiateurs. Parking gratuit à proximité

Le château est partiellement accessible aux personnes à mobilité réduite : escaliers, pentes moyennes. Tables numériques à l’accueil et au rez-de-chaussée du logis.

Renseignements sur lesherbiers.fr

Arpentez les alentours du château et remontez le temps ! Accompagnés d’un médiateur, vous serez transportés dans l’histoire du château à travers son architecture et ses découvertes archéologiques.

VDH