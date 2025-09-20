Visite « Secrets de collection » Château de Castelnaud Castelnaud-la-Chapelle

Visite incluse dans le prix du billet d’entrée : 11,90 € par adulte, 6 € pour les 10-17 ans et gratuit pour les moins de 10 ans. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

Et si les armes racontaient les murs ? Cette visite-conférence en intérieur met en lumière l’histoire des restaurations du château et l’extraordinaire richesse du Musée de la Guerre au Moyen Âge.

Au fil du parcours, découvrez hauberts et harnois étincelants mais aussi une impressionnante variété d’armes : épées, dagues, armes d’hast et armes à feu. Des pièces rares, inattendues ou familières, toutes témoins du savoir-faire, de la technique et de l’esthétique guerrier du Moyen Âge.

Château de Castelnaud 24250 Castelnaud-la-Chapelle Castelnaud-la-Chapelle 24250 La Vignasse Dordogne Nouvelle-Aquitaine 05 53 31 30 00 http://www.castelnaud.com Le château de Castelnaud, classé au titre des Monuments historiques en 1966, offre un magnifique panorama sur la vallée de la Dordogne.

Ouvert au public depuis 1985, ce château fort est un formidable exemple d’architecture militaire consacré à l’art de la guerre.

À l’intérieur, le musée présente une collection d’armures et d’armes. La vie quotidienne seigneuriale est aussi représentée.

À l’extérieur, la volonté de mettre en scène un château assiégé a encouragé la reconstitution d’impressionnantes machines de guerre taille réelle : trébuchet, mangonneau, pierrière, bricole, bombarde.

© G. Camps