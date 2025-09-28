Visite sensible dans les collections permanentes Musée Quai Zola Rennes

Visite sensible dans les collections permanentes Musée Quai Zola Rennes Dimanche 28 septembre, 14h00 Ille-et-Vilaine

Acceptez le temps de la visite de découvrir les œuvres du musée autrement : écoutez la description d’une œuvre sans la regarder au préalable, imaginez les dialogues entre les personnages des tableau…

Cette activité est gratuite, mais l’inscription préalable est obligatoire . Pour réserver, veuillez envoyer un email à mba-accessibilité@ville-rennes.fr, en indiquant les informations suivantes :



– Le nom de la visite, ainsi que la date et l’heure souhaitées

– Le nom et le prénom de chaque participant (adultes et enfants) et l’âge des enfants

– Un numéro de téléphone où nous pourrons vous joindre en cas d’annulation de dernière minute



À noter que votre réservation sera considérée comme validée uniquement après confirmation de notre service.

Musée Quai Zola 20 Quai Emile Zola – 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine