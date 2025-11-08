Visite sensible des collections Musée des Beaux-Arts de Dole Dole
Visite sensible des collections Musée des Beaux-Arts de Dole Dole samedi 8 novembre 2025.
Visite sensible des collections
Musée des Beaux-Arts de Dole 85 Rue des Arènes Dole Jura
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08 15:00:00
fin : 2025-11-08 15:00:00
Date(s) :
2025-11-08
Le musée vous propose une visite sensible de ses collections. Découvrez les œuvres au travers du prisme des cinq sens. .
Musée des Beaux-Arts de Dole 85 Rue des Arènes Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 79 25 85 accueil-musee@dole.org
English : Visite sensible des collections
German : Visite sensible des collections
Italiano :
Espanol :
L’événement Visite sensible des collections Dole a été mis à jour le 2025-09-17 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE