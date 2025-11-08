Visite sensible des collections Musée des Beaux-Arts de Dole Dole

Visite sensible des collections Musée des Beaux-Arts de Dole Dole samedi 8 novembre 2025.

Visite sensible des collections

Musée des Beaux-Arts de Dole 85 Rue des Arènes Dole Jura

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 15:00:00

fin : 2025-11-08 15:00:00

Date(s) :

2025-11-08

Le musée vous propose une visite sensible de ses collections. Découvrez les œuvres au travers du prisme des cinq sens. .

Musée des Beaux-Arts de Dole 85 Rue des Arènes Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 79 25 85 accueil-musee@dole.org

English : Visite sensible des collections

German : Visite sensible des collections

Italiano :

Espanol :

L’événement Visite sensible des collections Dole a été mis à jour le 2025-09-17 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE