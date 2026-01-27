Visite sensible : le goût du Musée Musée Quai Zola Rennes Mercredi 18 février, 15h00 Ille-et-Vilaine

Partez à la découverte de la collection permanente à travers une expérience sensible pour observer les oeuvres autrement. Dans le cadre d’un module universitaire sur la pratique en médiation culture…

* Cette activité est gratuite, mais l’inscription préalable est obligatoire (15 enfants max. et 1 accompagnateur max. par enfant). **Pour réserver, cliquez sur le bouton « réserver ».**

* Date limite d’inscription : mercredi 11 février.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-18T15:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-18T16:15:00.000+01:00

https://mba.rennes.fr/fr/programmation/visite-guidee-tout-public/visite-sensible-le-gout-du-musee

Musée Quai Zola 20 Quai Emile Zola – 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



