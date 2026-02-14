Visite sensible : le goût du Musée, Musée Quai Zola, Rennes

Visite sensible : le goût du Musée Mercredi 18 février, 15h00 Musée Quai Zola Ille-et-Vilaine

Début : 2026-02-18T15:00:00+01:00 – 2026-02-18T16:15:00+01:00

Fin : 2026-02-18T15:00:00+01:00 – 2026-02-18T16:15:00+01:00

Cette activité est gratuite, mais l’inscription préalable est obligatoire (15 enfants max. et 1 accompagnateur max. par enfant). Pour réserver, cliquez sur le bouton « réserver ».

Musée Quai Zola 20 Quai Emile Zola – 35000 Rennes Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne

Partez à la découverte de la collection permanente à travers une expérience sensible pour observer les oeuvres autrement. Dans le cadre d’un module universitaire sur la pratique en médiation culture… Visite guidée tout public Quai Zola