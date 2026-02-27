Visite sensible Raconte-moi CRAFT Journées Européennes des Métiers d’Art 2026 Limoges

Visite sensible Raconte-moi CRAFT Journées Européennes des Métiers d’Art 2026

142 Avenue Émile Labussière Limoges Haute-Vienne

2026-04-10

fin : 2026-04-10

2026-04-10

Le CRAFT, détenteur d’une collection exclusive de céramiques contemporaines, vous invite à vivre une expérience sensible unique. Lors de cette visite Raconte-moi , vous êtes conviés à un petit-déjeuner avec l’équipe au milieu des œuvres de leur collection. Au menu, échanges sur l’histoire de Limoges, sur les techniques et les créations utilisées et produites dans l’établissement.

142 Avenue Émile Labussière Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 49 17 17 contact@craft-limoges.org

