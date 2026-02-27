Visite sensible Touche à tout CRAFT Journées Européennes des Métiers d’Art 2026 Limoges

Visite sensible Touche à tout CRAFT Journées Européennes des Métiers d’Art 2026

142 Avenue Émile Labussière Limoges Haute-Vienne

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2026-04-09

fin : 2026-04-09

Date(s) :

2026-04-09

Le CRAFT, détenteur d’une collection exclusive de céramiques contemporaines, vous invite à vivre une expérience sensible unique. Lors de cette visite Touche à tout , vous aurez l’occasion de découvrir les œuvres du CRAFT grâce au toucher et à l’audition. Cette visite sensorielle est adaptée à tous, y compris au public mal voyant.

Réservation sur le site web (en lien). .

142 Avenue Émile Labussière Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 49 17 17 contact@craft-limoges.org

