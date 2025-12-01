Visite sensorielle 3/6 ans La Conserverie Alexis Le Gall Loctudy

Visite sensorielle 3/6 ans

La Conserverie Alexis Le Gall, 8 impasse du Nord, Loctudy, Finistère

24 décembre 2025, 11:00-12:00

fin : 2025-12-24 12:00:00

2025-12-24

Pendant les vacances scolaires, nous proposons à vos enfants de découvrir le musée accompagnés d’une médiatrice culturelle par le biais d’une histoire contée multisensorielle, Pola le petit chat.

Pola était le petit chat de la famille Le Gall. Comme tous les chats, elle est sensible aux bruits, aux couleurs et aux odeurs. Ouvre bien tes oreilles, tes yeux et tes narines pour découvrir ce qu’entendait, voyait et sentait Pola dans sa vie quotidienne auprès des Le Gall.

Réservation obligatoire .

+33 2 98 98 83 99

